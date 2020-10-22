У Мінінфраструктури розробили 11 законопроєктів на виконання Угоди про асоціацію

Міністерство інфраструктури на виконання зобов’язань у межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС розробило проєкти 11 базових законів та підзаконних актів у сфері транспорту, які потребують першочергового прийняття.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час установчого засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє пресслужба відомства.

«В євроінтеграційному напрямі у нас є 11 законів та підзаконних актів, які необхідно прийняти найближчим часом. Серед фундаментальних, по яких ми вже очікуємо зрушень – законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт», який зараз готується до другого читання, законопроєкт «Про залізничний транспорт» і якраз сьогодні ухвалюємо на уряді законопроєкт «Про мультимодальні перевезення». Тому розраховуємо, що найближчим часом він буде прийнятий у Верховній Раді», - зазначив Криклій.

За його слоами, Мінінфраструктури також продовжує роботу над приведенням до відповідності європейському законодавству законодавчих актів у сфері перевезення небезпечних вантажів і врегулювання ринку послуг автотранспорту.

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Крім цього, Криклій підкреслив важливість ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві. “Це важливий документ для судноплавства і моряків. Впевнений, ця ратифікація дасть суттєвий прогрес для України в євроінтеграційному напрямі в частині транспорту”, - підсумував міністр.