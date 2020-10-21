Кабмін підтримав зміни до угоди про авіасполучення з Таїландом

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до угоди про повітряне сполучення з Таїландом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

«Сьогодні відповідним розпорядженням уряд схвалив проєкт протоколу про внесення змін і доповнень до угоди про повітряний простір із Таїландом та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони», – сказав Криклій.

У Мінінфраструктури повідомили, що зазначеним протоколом вносяться зміни до статті 6 угоди щодо збільшення кількості призначених авіапідприємств з одного до декількох з кожної сторони та статті 12 угоди щодо надання можливості укладати комерційні домовленості між призначеними авіапідприємствами як України та Таїланду, так і третіх країн.

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Крім того, завдяки новій редакції статті 14 угоди авіаційна влада обох країн може перейти від процедури затвердження тарифів до процедури їхнього моніторингу.Також до угоди включені нові статті про безпеку польотів та захист конкуренції.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві інфраструктури України працюють над повною цифровізацією всіх процесів та створенням єдиної smart-системи на транспорті.