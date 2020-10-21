Кабмін змінив члена наглядової ради Укроборонпрому

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Укроборонпрому Олега Прохоренка та про призначення до цієї ради Валерія Іващенка.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Фейсбуці.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень...про припинення повноважень члена наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Прохоренка Олега Васильовича;про призначення члена наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Іващенка Валерія Володимировича», - написав Мокан.

Він також повідомив, що Кабмін призначив Владислава Машкіна гловою Національної соціальної сервісної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину); Віталія Пуня - першим заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину); Анатолія Мірошниченка - першим заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, за інформацією Мокана, Кабмін прризначив шляхом укладення контрактів про проходження державної служби на період дії карантину Стороженка Сергія Анатолійовича - заступником голови Державного агентства з питань кіно; Кузнєцова Володимира Сергійовича - заступником голови Державної казначейської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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За його словами, Кабмін звільнив Білоуса Миколу Андрійовича з посади заступника голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (за власним бажанням); Заболотного Геннадія Вадимовича - з посади заступника голови Національного агентства України з питань державної служби (відповідно до частини першої статті 87 ЗУ "Про державну службу").

У середу урядовці також погодили призначення Поліщука Сергія Юрійовича заступником голови Кіровоградської ОДА та Кошової Лариси Миколаївни заступницею голови Черкаської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, членом наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром” Прохоренка призначили у жовтні 2019 року.