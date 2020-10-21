Кабмін підтримав законопроєкт про мультимодальні перевезення

Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав законопроєкт «Про мультимодальні перевезення».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що проєкт не лише сприятиме захисту навколишнього середовища через переорієнтацію значної частини перевезень з автошляхів на річку та інші екологічні види доставки, а й значно оптимізує час і витрати шляхом впровадження єдиного договору мультимодального перевезення.

«Адже незалежно від зміни видів транспорту чи складної логістики, здійснювати перевезення вантажу можна буде всього за одним перевізним документом – договором мультимодального перевезення. Це також дозволить збільшити обсяги перевезень всередині країни в майбутньому та покращити сервіс. Наразі питання мультимодальних перевезень в Україні регулюється частково. Підтриманим сьогодні урядом законопроєктом ми вдосконалимо існуючу законодавчу базу та запровадимо важливі правові механізми для більш широкого використання цих видів перевезень вантажів», - розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, прийняття цього законопроєкту в майбутньому вкрай важливе для України і в інтеграційному напрямі, адже він імплементує положення Директиви Ради ЄС від 07 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами. Разом із тим, законопроєкт спрямований на приєднання країни до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TRACECA – міжнародної транспортної програми за участі Європейського Союзу та 14 держав-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центральноазіатського регіонів.

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Новий законопроєкт також передбачає, що під час надання послуги з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до моменту його видачі. Тобто, для отримання відшкодування за втрачений чи пошкоджений вантаж замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталися пошкодження чи втрата вантажу або хто із перевізників не виконав зобов’язання щодо його вчасної доставки.