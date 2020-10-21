Кабмін схвалив стратегію безпеки дорожнього руху до 2024 року

Кабмін схвалив стратегію безпеки дорожнього руху до 2024 року

Укрінформ
Кабінет Міністрів на засіданні 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Безпека дорожнього руху – наш пріоритет №1. Коли я став міністром, рівень виконання програми з безпеки дорожнього руху досягав лише 38%. На сьогодні за програмою 2020 року Укрінфрапроєкт оголосив закупівлі на всі 100%. І ми працюємо надалі над тим, щоб дати якісно нове бачення, якою має бути ефективна програма безпеки. Відтак, сьогодні уряд затвердив розроблену нашими експертами Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, ключова мета якої – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку", - прокоментував прийняте рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Метою стратегії є наближення національних показників безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури. Також документ спрямований на зменшення ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Загалом стратегія безпеки руху складається з:

  • цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
  • розбудови сучасної інфраструктури безпеки;
  • створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;
  • створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;
  • довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

"Нова стратегія передбачає перехід до якісно нового планування під час відновлення доріг. Це доступність транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, будівництво відокремлених велосипедних доріжок, заборона рекламних конструкцій на узбіччях доріг, створення зручних місць відпочинку водіїв з урахуванням європейських вимог тощо", - додав Криклій.

На основі затвердженої стратегії надалі буде розроблений План заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року та Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

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