Україна залучить €50 мільйонів від ЄІБ на підвищення безпеки руху

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть 50 млн євро на проєкти для підвищення безпеки руху та впровадження сучасних інтелектуальних систем на транспорті.

Відповідну фінансову угоду Проєкт “Транспортний зв'язок в Україні – Фаза I” між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) ратифікувала Верховна Рада 25 серпня. За відповідний законопроєкт проголосували 273 депутати, передає Укрінформ із посиланням на Міністертсво інфраструктури України.

Зазначається, що 50 млн євро, залучені в рамках угоди, будуть спрямовані на реалізацію наступних проєктів:

- будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо Тернополя;

- будівництво 3-х багаторівневих розв’язок та 2-х шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, а також неподалік Тернополя;

- розгортання інтелектуальних транспортних систем для управління та контролю за транспортом.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, реалізація цих проєктів дозволить покращити безпеку руху на дорогах, мінімізуючи кількість ДТП та аварій. Крім цього, впровадження інтелектуальних транспортних систем сприятиме подальшій цифровізації процесів на транспорті.