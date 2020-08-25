Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про €450 мільйонів інвестицій у розвиток дорожніх об’єктів

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Як передає Укрінформ, рішення про ухвалення відповідного законопроєкту №0055 підтримали 288 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Прийняття закону створює правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі». Ратифікація цієї угоди передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів.

Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» становить 450 млн євро (без ПДВ).

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 липня вніс до парламенту законопроєкт №0055.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності.