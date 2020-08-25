Рада ухвалила в першому читанні проєкт щодо надання держгарантій на портфельній основі
Як передає Укрінформ, проєкт закону у повторному першому читанні підтримали 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.
Так, закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доповнено новою статтею 6-1, в якій комплексно унормовується питання щодо можливості надання у 2020 році державних гарантій на портфельній основі, зважаючи на їх особливості.
Зокрема, пропонується установити, що державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.
По-друге, встановлюється порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів.
Також визначається, що правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладання договору між Мінфіном та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
Новелою водночас передбачається, що прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.
Як повідомляв Укрінформ, 13 липня Рада відправила на повторне перше читання проєкт закону №3659 про внесення змін держбюджету-2020, яким пропонували розширити напрями надання цьогоріч держгарантій за рішенням Кабміну, що дозволило б продовжити роботу із залучення "Укргідроенерго" іноземних інвестицій для реалізації інвестпроєктів.