Рада ухвалила в першому читанні проєкт щодо надання держгарантій на портфельній основі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3659 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Як передає Укрінформ, проєкт закону у повторному першому читанні підтримали 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Так, закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доповнено новою статтею 6-1, в якій комплексно унормовується питання щодо можливості надання у 2020 році державних гарантій на портфельній основі, зважаючи на їх особливості.

Зокрема, пропонується установити, що державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

По-друге, встановлюється порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів.

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Також визначається, що правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладання договору між Мінфіном та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

Новелою водночас передбачається, що прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня Рада відправила на повторне перше читання проєкт закону №3659 про внесення змін держбюджету-2020, яким пропонували розширити напрями надання цьогоріч держгарантій за рішенням Кабміну, що дозволило б продовжити роботу із залучення "Укргідроенерго" іноземних інвестицій для реалізації інвестпроєктів.