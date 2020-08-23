Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт щодо держгарантій за кредитами

Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт щодо держгарантій за кредитами

Укрінформ
Верховна Рада вже наступного тижня може розглянути законопроєкт щодо механізму державних портфельних гарантій у розмірі 80%, який спростить доступ малого та мікробізнесу до отримання банківських кредитів.

Про це розповіла заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму “Там, де ми – там Україна”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Банківська застава - це один з найбільших бар'єрів, який не дозволяє бізнесу швидко та просто отримати кредит. Я сподіваюсь, що у вівторок у парламенті буде ухвалено закон, який дозволить кредити для малого і мікробізнесу, для якого держава буде гарантувати 80% кредитного портфеля. Це означає, що за також позикою не треба буде вносити велику заставу. Це буде наступним кроком, що дозволить нам зробити доступність фінансування", - сказала Ковалів.

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Вона зазначила, що базовою річчю для успіху бізнесу є освіта. У цьому напрямку створено кілька освітніх проєктів для ветеранів АТО. Окрім цього, Мінекономіки запускаються в 17 обласних центрах школи і навчальні програми для підприємців, можливо, в межах цього навчання будуть створені окремі групи для ветеранів-підприємців.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III Міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”. На форум запрошені представники громадських ветеранських організацій, Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

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