Уряд ухвалив законопроєкт про гарантії банкам при кредитуванні малого бізнесу

Уряд ухвалив законопроєкт про гарантії банкам, що дозволить малому та середньому бізнесу (МСБ), який зазнав втрат внаслідок пандемії COVID-19, отримати доступ до дешевих кредитів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

«Кабінет Міністрів України ухвалив пропозиції законодавчих змін, що дозволять надання малому і середньому бізнесу, що зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гарантії надаватимуться Міністерством фінансів за пулом кредитів суб’єктів господарювання, які будуть видаватись банками-кредиторами. Після затвердження парламентом відповідних змін до Бюджетного кодексу України та Закону про державний бюджет на 2020 рік, уряд окремими рішеннями встановить умови відбору банків та порядок надання таких гарантій.

«Саме інструмент надання державної гарантії допоможе банкам-партнерам урядових програм підтримки бізнесу сміливіше видавати позики нашим підприємцям та покращить доступ до фінансів малому та середньому бізнесу України. Це послідовні кроки влади в напрямку доступності фінансів для підприємців», - підкреслив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, з метою підтримки суб'єктів господарювання малого та середнього підприємництва, та тих, що зазнали втрат внаслідок карантинних заходів, Міністерством фінансів підготовлено проєкти законів про внесення змін до бюджетного кодексу та про внесення змін до Державного бюджету. Метою законопроєктів є спрощення доступу до кредитних ресурсів банків, мікро-, малого та середнього бізнесу. Вже практична реалізація в цьому році механізму надання державних гарантій та забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків наданим суб'єктам господарювання. На 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд грн.

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Також повідомлялося, що 29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією. Надання часткових державних гарантій на портфельній основі – це інструмент допомоги бізнесу, який дасть змогу підтримати українську економіку в складний період, можливість суб’єктам господарювання розвиватись, а громадянам – працювати.