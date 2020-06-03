Мінфін пропонує 5 мільярдів ліміту держгарантій для підтримки малого бізнесу

У межах державної програми щодо підтримки малого та середнього бізнесу на 2020 рік, шляхом надання державних гарантій на портфельній основі, встановлено ліміт у 5 млрд гривень.

Про це під час засідання уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою підтримки суб'єктів господарювання малого та середнього підприємництва, та тих, що зазнали втрат внаслідок карантинних заходів, Міністерством фінансів підготовлено проєкти законів про внесення змін до бюджетного кодексу та про внесення змін до Державного бюджету. Метою законопроєктів є спрощення доступу до кредитних ресурсів банків, мікро-, малого та середнього бізнесу. Вже практична реалізація в цьому році механізму надання державних гарантій та забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків наданим суб'єктам господарювання. На 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд грн", - сказав Марченко.

Як повідомлялося, 29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією. Надання часткових державних гарантій на портфельній основі – це інструмент допомоги бізнесу, який дасть змогу підтримати українську економіку в складний період, можливість суб’єктам господарювання розвиватись, а громадянам – працювати.

З 1 лютого 2020 року стартувала державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», метою якої є спрощення для мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.