Дешеві кредити: Кабмін внесе у Раду програму "Нові гроші"

Кабінет міністрів пропонуватиме Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші", яка передбачає видачу малому, середньому та мікробізнесу кредитів під низькі відсотки.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми пропонуємо законопроєкт, який передбачає кредитування на 5 млрд грн для мікро-, малого та середнього бізнесу. Українські підприємці зможуть отримувати кредити фактично під 0%. Для цього держава гарантує 80% тіла кредиту перед банком», - наголосив Шмигаль.

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За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати діючі кредити "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".