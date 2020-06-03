Дешеві кредити: Кабмін внесе у Раду програму "Нові гроші"
Укрінформ
Кабінет міністрів пропонуватиме Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші", яка передбачає видачу малому, середньому та мікробізнесу кредитів під низькі відсотки.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми пропонуємо законопроєкт, який передбачає кредитування на 5 млрд грн для мікро-, малого та середнього бізнесу. Українські підприємці зможуть отримувати кредити фактично під 0%. Для цього держава гарантує 80% тіла кредиту перед банком», - наголосив Шмигаль.
За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати діючі кредити "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".