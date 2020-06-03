Українець запустив бізнес в кризу та став проривом року за версією Payoneer

Співвласник компанії музичних інструментів KGUbrass Максим Гопанчук розпочав свій бізнес під час кризи в 2008 році, вийшов на американський ринок і вдало пережив кризовий 2014 рік і зараз, в умовах чергових труднощів через коронавірус, адаптував бізнес до нових умов.

Про свій досвід, успіхи та невдачі під час запуску проєкту українець - переможець номінації «Прорив року» в щорічному конкурсі «Підприємець року» міжнародної платіжної платформи Payoneer - розповів у публікації Uapost.

«Під час кризи у 2008 році я навіть не міг уявити, що буду в бізнесі. Я працював в Київському муніципальному оркестрі й нас всіх відправили по домівках. Невеличку зарплату все ж платили, проте я не міг відсиджуватись вдома і влаштувався працювати в музичну школу педагогом з гри на трубі. Дітям потрібні були інструменти, тому я купив їх в США. А згодом замовив на eBay і для себе. Однак інструмент мені не сподобався. Досить швидко я зміг продати його колегам. Тоді й з’явилась думка про власну справу: я привозив в Україну інструменти з-за кордону і продавав їх тут. Бізнес розвивався і разом з партнером Михайлом Кузнєцовим відкрили музичний магазин», - розповів Максим Гопанчук.

Згодом йому захотілося не лише перепродавати, тому музикант вирішив зайнятися виробництвом комплектуючих, щоб доповнити асортимент аксесуарами, зробленими в Україні. Проте, за його словами, майстри і виробники озвучували дуже високі ціни на такі вироби.

«Я розумів, що майже нічого не зароблю, продаючи їх на вітчизняному ринку. Тому вирішив представити ці товари на американському. І тут на допомогу знову прийшов eBay. Досвід купівлі в мене вже був, лишалось навчитись продавати», - зазначив Максим.

У 2014 році в Україні сталася наступна криза: гривня девальвувала, безліч фахівців та майстрів лишились без роботи, вартість матеріалів впала, а постачальники поступалися в ціні більше, ніж зазвичай. «На фоні цього моя маржа на ринку США стрімко збільшилась. Тож, не гаючи часу, я знайшов свого першого майстра і реалізував заплановане. Згодом команда розширилася, і зараз у нас працюють 10 чоловік. Ми зосередилися на виробництві аксесуарів, так званий тюнинг для інструментів», - розповідає українець.

Він пояснив, як пристосовує бізнес до нових умов в період чергових труднощів череp COVID-19. «Зараз нова криза. Нам вдалось швидко адаптуватися: перевели співробітників на віддалений режим роботи та навіть встигли запустити новий продукт з догляду та чищення духових музичних інструментів. Жоден з наших товарів не мав такого успіху на старті продажів, як цей в період кризи», - зазначив Максим.

«Продажі ми почали на eBay, адже вже були знайомі з алгоритмами роботи та умовами співпраці цього маркетплейсу. Добре, якщо є можливість пройти навчальний курс по роботі з маркетплейсом перед запуском продажів на ньому або знайти ментора, який допоможе заощадити час і гроші. Ми такої змоги не мали. А на платформах існує безліч способів обману або невидимих для новачків деталей, які влітають в чималу копійчину», - зауважив співвласник KGUbrass.

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Трохи згодом його компанія вийшла на Amazon. «І хоча з цією платформою працювати набагато складніше, але навіть без сторонньої допомоги нам вдалось почати продажі. З часом я знайшов ментора, який удосконалив нашу роботу», - розповів Максим Гопанчук.

Проте, за його не обійшлося і без прикростей: Максим взяв кредит для якісного запуску продукту на Amazon в одному з українських банків, на всю суму замовив товар і відправив його на фірмовий склад для продажу. Товар був швидко доставлений, але все ніяк не надходив у продаж на сайті. Згодом виявилось, що він загубився між складами.

«В розпачі я вирішив писати в підтримку Amazon з проханням компенсувати збитки. І вже протягом місяця отримав позитивну відповідь: гроші за товар обіцяли повернути. Я очікував гроші по чеку, який прикріпив до листа Amazon. Однак, на моє превелике здивування, отримав відшкодування за роздрібною ціною, ніби я його продав на Amazon. Звичайно за відрахуваннями комісій маркетплейсу. Коли товар загубився, я думав, що залишився винен банку, а в результаті зміг повернути кредит та заробити» - розповідає Максим.

Як повідомляє сайт itc.ua, компанія KGUbrass пропонує понад 100 унікальних продуктів, працює з гуртовими покупцями з Європи, Азії, Америки та прямими клієнтами з різних країн світу: Філіппін, Китаю, Японії, США, Норвегії, Південної Африки, Індонезії, Канади, Австралії. Серед покупців продукції KGUbrass є також всесвітньо відомі музиканти.

Торік компанія KGUbrass нарастила продажі на 200%.

Фото: itc.ua