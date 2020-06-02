CКУ створив робочу групу з питань зовнішньої трудової міграції

Для захисту інтересів українських трудових мігрантів та донесення їх потреб до урядів іноземних країн, а також України, Світовий Конґрес Українців створив робочу групу з питань зовнішньої трудової міграції.

Про це повідомляє Український погляд.

«Світові міграційні процеси зазнали масштабних змін через наслідки пандемії коронавірусу. Світовий Конґрес Українців працює з партнерами для пошуку відповідей на виклики надзвичайного часу, захищаючи інтереси українців у світі, зокрема, й у питаннях трудової міграції», – наголосив Президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, робочу групу очолив регіональний віцепрезидент СКУ в Північній Південній і Західній Європі Павло Садоха.

Новостворений орган працюватиме над такими питаннями, як захист прав українських трудових мігрантів в країнах перебування; вплив на формування політики уряду щодо зовнішньої трудової міграції в Україні; реінтеграція трудових мігрантів, які повернулися до України.

У травні робоча група звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом забезпечити вчасне та ефективне інформування щодо змін правил та можливостей виїзду та в’їзду на територію України, розміщувати оновлену інформацію на ресурсах відповідних державних установ та широко повідомляти громадськість.

Крім того, у травні представники робочої групи СКУ разом з міжнародним благодійним фондом «Карітас України» провели наради з Міністерством закордонних справ України та з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції щодо актуальних питань зовнішньої трудової міграції. Сторони обговорили проблеми пов’язані з міграційними процесами в Україні, окреслили напрямки подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про залучення до створення державної стратегії у сфері зовнішньої трудової міграції широкого кола державних установ, наукових та громадських інституцій, експертів для формування єдиної виваженої позиції.

Як наголошується, СКУ тривалий час виступає на підтримку прав трудових мігрантів. Одним із важливих напрямів роботи є законодавче забезпечення прав трудових мігрантів, тому СКУ брав активну участь у створенні та прийнятті Закону «Про зовнішню трудову міграцію» та продовжує роботу над вдосконаленням законодавства, що пов’язане із питаннями зовнішньої трудової міграції.