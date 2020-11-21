Україна не зверне з європейського шляху - Шмигаль

Як передає Укрінформ, про це під час зустрічі з представниками громадянського суспільства – активними учасниками революційних подій 1991, 2004, 2013-2014 років, а також захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти, що відбулася 21 листопада під головуванням Президента Володимира Зеленського, сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Очільник уряду зазначив, що революційні події змінили багатьох людей, а отже змінили Україну. Він наголосив, що країна ніколи не зверне з європейського шляху, адже це ключовий пункт нового суспільного договору між українцями та державою.

«Не сумніваюся, що Україна стане членом Європейського Союзу. Але не менш важливо, як ми — держава і суспільство — будемо проходити цей шлях, будемо рухатися до європейських стандартів. Це щоденні зміни, щоденна робота, яка змінює наше життя. Ми відмовляємося від радянських рудиментів у свідомості, в економіці, ми стаємо відвертішими та толерантнішими. Вчимося піклуватися та підтримувати один одного. Змінюється наша політична культура, змінюється суспільство», — зазначив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що цього б не сталося без доленосних подій 1991, 2004 та 2013-2014 років. «Ми не просто продемонстрували, що прагнемо жити за європейськими стандартами. Ми стали відкритішими для світу, а світ став відкритішим до України. Щодня наші міжнародні партнери демонструють це. Ми довели всім, що український народ — це невід’ємна частина європейської родини, яка своєю історією, своєю культурою та своєю мовою створює своє майбутнє», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Присутні відзначили унікальний формат зустрічі між учасниками трьох революцій та бойових дій на сході України, а також вшанували пам’ять всіх, хто загинув за Україну.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зневага до законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

Фото: Урядовий портал