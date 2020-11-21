Зеленський називає вибори-2019 електоральною революцією

Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2019 році в Україні сталася “деякою мірою” електоральна революція.

Таку думку він висловив під час зустрічі з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти, повідомляє пресслужба глави держави.

“Якби більша частина з того, що декларували у 2004 році, була виконана – не сталась би революція у 2013-му. Зрозуміло також, що у 2019-му наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже незадоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція”, – сказав він.

Президент наголосив, що чинна влада сьогодні прагне та обов’язково запровадить інструмент народовладдя. Це, підкреслив він, один із шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних, легітимних рішень, коли громадянин матиме можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах.

Фото: ОП