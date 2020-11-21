Українці готові боротися за правду, головне слово завжди буде не за політиками — Зеленський

У визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом. Українці готові боротися за правду і справедливість.

Таке переконання висловив Президент Володимир Зеленський у відео з нагоди Дня Гідності та Свободи, оприлюдненому на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці.

“У визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками. І слава Богу. А за українським народом...Українці готові боротися за правду і справедливість”, - наголосив Президент.

За його словами, підтвердженням є і Революція Гідності, і студентська революція на граніті, 30-річчя якої відзначалося 2 жовтня.

За словами Зеленського, є найбільший здобуток цих подій, який неможливо заперечити. Це, зазначив він, нова свідомість і громадян, і влади.

“Кожний громадянин знає: фраза “Від мене нічого не залежить — це міф”. Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні матиме щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу”, - зазначив Президент.

Він впевнений: українці готові захищати свободу вибору, свободу слова і думки, рівність, повагу, верховенство права та демократії. “А найголовніше — захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність”, - наголосив він.

Як зауважив глава держави, сьогодні маємо пам’ятати не тільки про ключові моменти нашої історії, а й винести та засвоїти дуже важливі уроки.

“Для людей революція — це шлях до бажаних змін. Для політиків — шлях до бажаних крісел. Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України — вільної та гідної. Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги”, - заявив Президент.

За його словами, в цій новій Україні через роки після знакової історичної події буде музей, “а не тимчасова конструкція”, а всі позитивні зміни, написані на плакатах у Революцію Гідності, стануть реальністю. “Де гідність, свобода, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.