Президент вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Від імені Президента України Володимира Зеленського відбулося вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"У День Гідності та Свободи, 21 листопада відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні від імені Президента України Володимира Зеленського", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

"Протягом 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми повинні узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи", – зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

Для українського суспільства стало очевидним, що країна стрімко рухається до цілковитого авторитаризму з його зневагою до засадничих прав людини, тотальною корупцією, свавіллям правоохоронних органів, репресіями та терором. Саме це й змусило українців вийти спочатку на вулиці Києва, а потім й інших міст України.

Події розгорталися стрімко і драматично – від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин, "коктейлів Молотова" і бруківки, що стала зброєю в руках протестувальників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи вартувало українцям 106 убитих і понад 2 тис. поранених. І це була лише ціна 3-х місяців Євромайдану. Навесні 2014 року почалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

З нагоди цього Дня в усіх населених пунктах України відбуватимуться традиційні меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, панахиди у церквах. У Києві ж уже 7-ий рік поспіль на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться молебень. Тут же буде запущено флешмоб "Бути гідним", який запропонує ділитися власними враженнями про ті події, про свій досвід у соцмережах.

Фото: сайт Президента