Соціальна кампанія, виставки й книга: в Україні стартували заходи до Дня гідності та свободи

На цьому наголосив генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло під час презентації програми заходів в Укрінформі.

«Якщо раніше ми чули антидержавницькі наративи лише з боку пропаганди Кремля, то сьогодні вони лунають часто з українських телеканалів. Ми бачимо загрозливе явище навіть у музейній сфері, коли згортаються експозиції, присвячені темі Революції гідності, взагалі темі боротьби українців за свободу у новітню історію, коли ми бачимо спроби провокативної глорифікації, зокрема, спецпідрозділу «Беркут» - це було в травні цього року в історико-краєзнавчому музеї в селі Межиріч на Канівщині, - і цей процес триває... І саме тому з метою не лише осмислення і утвердження сенсів, а й на основі фактів, документів, очікуючи на своєчасне правосуддя, ми запропонували програму заходів із запуску процесів самостійного переосмислення, самоусвідомлення того, що відбулося 7 років тому», - підкреслив Пошивайло.

Він зазначив, що це культурно-меморіальні заходи до Дня гідності та свободи. Зокрема, освітні, мистецькі й просвітницькі проєкти, присвячені темі гідності, свободи та боротьбі за права людини, утвердження державної незалежності України.

Пошивайло зазначив, що 15 листопада, в день народження героя Небесної сотні Сергія Кемського, стартував третій конкурс наукових студентських робіт, який носить його ім’я. «Це дуже важливий проєкт не лише для музею, а й для України. Цей конкурс - дуже важливий старт символічного вшанування пам’яті учасників подій на Майдані», - сказав генеральний директор музею.

За його словами, 16 листопада в Києві та інших містах і регіонах діє соціальна кампанія «Вільні творити майбутнє». «Вона не лише на бігбордах, сітілайтах, метролайтах і відеобордах - це соціальна реклама, пов’язана з флешмобом, який стартує 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні. Це заклик відновити в пам’яті традицію самоідентифікації, коли українці пов’язували синьо-жовті стрічки, виявляючи солідарність до мітингувальників, протестів, процесів, які започаткувалися в листопаді 2014 року», - зазначив Пошивайло.

З 17 листопада по 20 грудня, поінформував він, проходитиме виставка актуального плаката Миколи Гончарова в Одеському історико-краєзнавчому музеї.

Пресконференція "День Гідності та Свободи: презентація програми заходів і актуалізація історичного контексту подій 2013-2014 років" в Укрінформі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

«Для переосмислення подій на Майдані, окрім результатів слідства, нам бракує наукових досліджень, які би теж допомогли поставити крапку на різноманітних маніпуляціях і спробах дезінформувати українське суспільство. Тому другий рік поспіль ми проводимо науковий форум «Революція гідності. На шляху до історії». Цього року форум відбудеться онлайн за участю відомих дослідників подій на Майдані, зокрема і з інших країн світу», - сказав гендиректор Національного музею Революції гідності.

Він висловив сподівання, що 21 листопада, у День гідності та свободи, в усіх населених пунктах відбуватимуться традиційні меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, панахиди у церквах. У Києві ж уже 7-ий рік поспіль на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться молебень. Тут же буде запущено флешмоб «Бути гідним», який запропонує ділитися власними враженнями про ті події, про свій досвід у соцмережах.

За словами Пошивайла, об 11:00 цього дня на алеї Героїв Небесної Сотні, на місці спорудження майбутнього музею, відкриється дитяча виставка «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми», де будуть представлені репродукції малюнків дітей Опішного на Полтавщині, Києва, а також дітей, які малювали малюнки на підтримку протестувальників на Майдані. Малюнки були представлені у Київраді у січні-лютому 2014 року. Ця виставка триватиме до 15 лютого.

У «Кубі» на алеї Героїв Небесної Сотні паралельно триватиме виставка, присвячена подіям на Майдані, де чітко і послідовно розповідається хронологія подій. Окремі тематичні блоки озвучені – це документальні свідчення учасників Революції гідності.

«Ми також плануємо відкрити у листопаді навколо монумента Незалежності унікальну виставку, створену навколо графічного роману відомого майданівського митця Олександра Ком’яхова», - розповів Пошивайло.

Він додав, що у Дніпрі, в Музеї АТО, триває виставка, присвячена Маркіяну Паславському - американцю, який був на Майдані, допомагав рятувати поранених, пішов рядовим у добровольчий батальйон «Донбас» і загинув під Іловайськом. А 30 листопада також у Дніпрі продовжиться серія онлайн-дискусій «Майдан у регіонах».

1 грудня відбудеться онлайн-презентація другої книги усних історій «Майдан. Пряма мова» в Інформаційному центрі Музею Майдану в Києві.

«З 18 грудня по 22 лютого наступного року в Державному музеї книги і друкарства, що на території Києво-Печерського заповідника, ми відкриваємо виставку «Творча сила свободи. Громадські ініціативи Майдану» – це спроба зафіксувати і нагадати про той величезний громадський, соціальний досвід, який здобули українці під час подій на Майдані, створили дуже багато ініціатив, які діють і до сьогодні», - зазначив Пошивайло.

Водночас він додав, що кожного року Музей Майдану закликав інші ініціативи долучатися до єдиного плану і до пам’ятної ходи 21 листопада. І цього року був намір провести таку ходу, але через карантинні заходи питання залишається відкритим.

«Це наш обов’язок – зберегти пам’ять про Майдан і передати естафету наступним поколінням, щоб Революція гідності була зафіксована в історичній пам’яті, в індивідуальній пам’яті і ми долучилися до переліку тих цивілізованих держав, які мають політику і культуру пам’яті, дбають за власну історію і залишаються невразливими до різноманітних зовнішніх і внутрішніх спроб контрреволюції і нівеляції величезних здобутків і цивілізаційного вибору усієї нації», - зазначив Пошивайло.