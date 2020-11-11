Справи Майдану: ексслідчого судитимуть за незаконне затримання протестувальника

Правоохоронці направили у суд кримінальне провадження щодо слідчого за незаконне затримання протестувальника у часи Майдану.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно діючого співробітника – заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділення одного з управлінь поліції ГУ Нацполіції в місті Києві, який на час вчинення злочину працював слідчим райуправління ГУ МВС України в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронцю інкриміновано скоєння за попередньою змовою групою осіб у січні 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, службового підроблення, перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, завідомо незаконного затримання, та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, ексслідчий з метою перешкоджання проведенню зборів і мітингів безпідставно, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, 21 січня 2014 року затримав на вул. Грушевського у Києві протестувальника, склав і підписав повідомлення йому про підозру у вчиненні нібито масових заворушень.

Окрім того, як уточнюють у Офісі генпрокурора, правоохоронець підробив та подав до районного суду Києва клопотання про обрання стосовно завідомо невинуватої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Як повідомлялося, 2 листопада за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерським районним судом Києва надано дозвіл на спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього співробітника підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління МВС України у Харківській області.