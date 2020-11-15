В Україні стартує третій конкурс наукових студентських робіт на тему Революції Гідності

У неділю, 15 листопада, стартує третій всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції гідності на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної сотні Сергія Кемського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

«Конкурс стартує у день народження Сергія Кемського – 15 листопада. Ідея Національного музею Революції Гідності спільно з ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» - активізувати наукові дослідження, стимулювати усвідомлення, передусім для молоді, різних аспектів соціального, політичного, громадського досвіду, який здобули українці взимку 2014 року під час подій Революції гідності», - сказав Пошивайло.

Він зазначив, що конкурс було задумано як символічну естафету від Сергія Кемського до молоді і студентства, оскільки «ми маємо мало наукових, прикладних, аналітичних досліджень, що б допомагали би боротися з фейками, зі спробами політичних маніпуляцій щодо важливих подій, уроків Революції Гідності».

«Саме тому цей конкурс є для бакалаврів, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів в Україні», - зауважив Пошивайло.

Він нагадав, що вперше конкурс оголосили у 2018 році, у 2019-му визначили його результати. Участь у ньому взяли представники 37 вишів з 18 міст України. Другий конкурс був потужніший – отримали 60 заявок, надзвичайно цікаві дослідження в різних царинах української науки – від етнології, етнографії, фольклористики до політології, юриспруденції, історії. Переможців відзначають грошовою премією завдяки благодійним пожертвам, передусім української діаспори, зокрема зі США та Канади. За матеріалами цих досліджень організатори видають наукові збірники.

Пошивайло нагадав, зокрема, що Сергій Кемський родом із Керчі, закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за фахом політолога. 19 грудня 2013 року як дописувач багатьох видань в Україні, зокрема «Української правди», опублікував статтю «Чуєш, Майдане», яку закінчив пророчими словами, що кардинальні зміни в країні неможливі без зусиль тисяч однодумців. А за два місяці загинув, приєднавшись до Небесної сотні.

Переможці другого конкурсу наукових робіт Микола Спересенко і Степан Рішко, які закінчили Львівський університет і ту саму кафедру, де навчався Сергій Кемський, зазначили, що для них було важливим зробити своє дослідження максимально аналітичним, науковим.

«Нашим завданням було проаналізувати, наскільки політичні партії в своїх передвиборчих програмах враховують тему Революції гідності, тому що коли починався Євромайдан, вимоги були ситуативними, а вже в період розквіту національного піднесення, запалу революції ці вимоги стали стратегічними, пов’язаними із зміною цінностей, пріоритетів, геополітичного вектора. Важливо було, як і 2014 року, так і в 2019-му, на виборах, наскільки політичні партії в своїх передвиборчих програмах враховували вимоги Євромайдану, Революції гідності, чи відповідають політичні партії інтересам більшості громадян України, наскільки та чи інша політична партія зацікавлена в конструктивних реформах», - сказав, зокрема, Рішко.

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Координаторка Відзнаки імені Сергія Кемського Ольга Савенок поінформувала, що у цю неділю, 15 листопада, на ресурсах Музею Революції гідності та ГО «Родина Героїв Небесної сотні», на сторінці «Відзнака імені Сергія Кемського» у Фейсбуці можна буде ознайомитися з положенням про третій конкурс та подати заявку. Конкурс двоетапний. Перший етап з 15 листопада до 3 січня. Всі охочі, студенти від 2-го курсу, можуть подати заявку. У січні члени журі відберуть роботи, що пройдуть у другий тур. Про це учасників буде повідомлено 25 січня, коли й розпочнеться другий етап, що триватиме 2 місяці – до 31 березня. З 1 квітня по 25 квітня журі розглядатиме роботи і визначить лауреатів конкурсу. Нагородження відбудеться у період з 26 квітня по 16 травня у Києві.