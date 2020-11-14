Експерт представив модель регулювання інформації

Британський експерт, науковець університету Джона Гопкінса та співдиректор ініціативи Arena Пітер Померанцев разом з колегами протягом двох років працювали над темою ролі інформації в світлі свободи мовлення.

Для того, щоб знайти консенсус між різними групами сприйняття, вони класифікували дезінформацію та розробили модель її контролю і опублікували свої напрацювання в «Звіті Трансатлантичної робочої групи». Про це Померанцев повідомив на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Звіт Трансантлантичної робочої групи» ми збирали 2 роки, щоб зрозуміти, що нам робити в поточному середовищі, яку роль може зіграти інформація в світлі свободи мовлення. Ми намагалися знайти консенсус», - розповів експерт.

За його словами, американці та європейці мають різний підхід для регулювання інформації і так завжди було. «Ми спробували зрозуміти, як ми можемо дійти до спільного знаменника між Америкою і Європою, а також між лібералами. Адже є експерти, які вважають, що буть яке регулювання інформації є авторитарним та диктаторським підходом. Правозахисні групи також чинять опір регулюванню будь-якого змісту інформації, вони не сприймають інформацію, як правову категорію. А є такі люди, як я і інші експерти, які вважають, що потрібно таки застосовувати інших підхід, але це слід робити в демократичних рамках», - поділився Померанцев.

Передусім група експертів розробила класифікацію дезінформації : тут йдеться не лише про зміст, також зробили поділ ще на основі поведінки і гравців.

«Наприклад, автентична поведінка або масове роздування будь-якого контенту через тролів і ботів, коли аудиторія не розуміє, що це скоординована чи замовлена кампанія, є дуже важливою, дезінформаційною. Поведінка – це те що можна регулювати. Наприклад, ферми тролів мають бути незаконними і каратися законом. І є також дезінформуючі гравці. Зокрема, багато науково-дослідних агенцій та інститутів, які постійно поширюють неправдиву інформацію, їх також потрібно притягувати до відповідальності», - наголосив експерт.

А також він озвучив ідеї, як можна регулювати зміст і інформацію у демократичному просторі. За словами Померанцева, якщо у просторі телебачення і газет, з цим все зрозуміло, тут не треба нічого перевинаходити, то онлайн – все по іншому.

«Зміст не є новим, але використання і поширення інформації – це те, що слід регулювати. Ми намагаємося зрозуміти, як ми можемо регулювати алгоритми, яка прозорість має бути з боку ІТ-компаній, щоб ми розуміли, як створюється і поширюється інформація. Як це можна зробити так, щоб не ставити під загрозу комерційну складову і права власності. Ми також в рамках цієї робочої групи думали, хто має бути арбітром, який буде вирішувати, який контент вписується у правила чи ні. Ми також розглядаємо можливість створення онлайн суду для того, щоб якось регулювати і карати незаконний зміст. Якщо будуть суперечки, то суд прийматиме рішення. Це те, що прописано в цьому звіті. Але це був лише початок нашої роботи. Зараз вже пішли деталі», - підсумував Померанцев.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростання інформатизації суспільства.