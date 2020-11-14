Експерт запевняє, що людей варто захистити від дисбалансу інформаційних потоків

Кожна людина має право на баланс та рівновагу інформаційного середовища. Але для цього слід чітко розділити межу між свободою слова і дезінформацією.

Про це наголосив британський експерт, науковець університету Джона Хопкінсана Пітер Помаранцев на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо зайти в Ютуб і ввести слово «Сирія» чи «Україна» ви побачите там вдосталь російських чи асоційованих з Росією дезінформаційних роликів. Я колись перевіряв це. І постійно надходять оновлення. Тобто, ми не отримуємо балансу інформації. Якщо Ютуб регулюється в контексті цієї сфери, тоді вони б мали нести зобов’язання. Або ж подавати алгоритм комбінації інформації та відслідковувати, щоб вона була правдивою. Але це дуже складний шлях. Але людей від цього слід якимось чином захищати», - зауважив Помаранцев.

За його словами найбільша складність полягає в тому, що як тільки визначити дезінформацію, як незаконну категорію, правозахисники відразу скажуть, що то такі правила під час диктатури, а в нас демократія і свобода слова. «Якщо людина юзер в онлайні, не розуміє, як сворюється інформаційне середовище, не може відрізнити людину від бота, тоді однозначно права людини порушуються» - каже експерт.

Помаранцев стверджує, що ми живемо в час інформаційного парадоксу: в нас зараз є набагато більше інформації аніж будь коли раніше, але з іншого боку ми знаємо набагато менше, як ця інформація створюється.

«Ми не знаємо чи це реальні люди чи боти і тролі за якими стоїть певна структура, ми не знаємо які алкоритми її поширення і як використовують цю інформацію в зловмисних цілях. У Фейсбуці ми не знаємо, як структуйована ця інформація і як вона впливає, ми навіть не знаємо, як наші власні дані використовуються для того, щоб зробити з нас мішеней. Виходить парадокс, що про це все ми інформації не маємо. Зараз ми живемо в свого роду чорному ящику» - додав експерт.

На його думку, ми маємо дивитися далі ніж просто мати право на інформацію, гарантоване нам ст.19 Декларації прав людини, ми повинні серйозніше задуматися про наше сприйняття демократичного громадського простору, тому що це пов’язано з публічним сектором і тим дискурсом, який поширюється.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства. Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного он-лайн марафону.