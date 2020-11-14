Європейська конвенція може бути застосована в боротьбі з дезінформацією - експерт

Європейська конвенція про захист прав людини може бути застосована в боротьбі з дезінформацією.

Таке переконання висловила членкиня правління Незалежної медійної ради Антоніна Черевко на Львівському безпековому форумі, що відбувається з 9 по 14 листопада в онлайн-форматі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливості використати в боротьбі з дезінформацією те, що ми вже маємо, існують… Європа завжди усвідомлювала можливість наявності певних загроз правам, особливо після Другої світової війни. Якщо ми візьмемо Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, то там є стаття 17, яка говорить про заборону зловживання правами. І в якомусь сенсі те, що відбувається з дезінформацією, тобто частина того, що відбувається в інформаційному середовищі, можна кваліфікувати до певної міри як зловживання правами», - сказала Антоніна Черевко під час вебінару «Персональна інформаційна ідентичність як основа нового світового порядку».

Водночас, за її словами, питання в тому, що це стаття, яка має найбільш суперечливу інтерпретацію в контексті її використання Європейським судом з прав людини.

«Тобто це та стаття, по якій якоїсь послідовної практики, по суті, не існує, окрім, щоправда, однієї історичної речі – заперечення Голокосту, тому що це випливає з історії європейського континенту. Тому якщо ми розуміємо свій європейський контекст, то, можливо, варто було би дослідити, якими могли би бути критерії зловживання правами по відношенню до того нового інформаційного поля, яке ми маємо», - зауважила експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум 2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Він триває з 9 по 14 листопада. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн-марафону.