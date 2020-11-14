Відповідальність за дезінформацію лежить на каналах її донесення – Золотухін

«Якщо ми говоримо про порушення прав людини за допомогою дезінформації, то це, наприклад, порушення права на життя, тому що в період інфодемії розповсюджуються фейки про те, що можна лікуватися від коронавірусу за допомогою алкоголю або не можна вилікуватися за допомогою вакцин. Це порушує право на життя, тому що якщо я споживаю таку інформацію, то я помру. Відповідно, відповідальність за те, що я споживаю таку інформацію, мають нести канали, які кажуть, що вони до цього непричетні. Тобто це Google, Facebook, Amazon, Twitter та інші платформи, які зараз кажуть: «Нє-нє-нє, мопєд нє мой, ми тільки надали вам можливість, а ви що хочете, те й говорите». Насправді власність на засоби виробництва, власність на канали донесення інформації порушує демократичні цінності, за які ми боремося. Це моя позиція», - сказав Золотухін під час вебінару «Персональна інформаційна ідентичність як основа нового світового порядку».

Він зазначив, що в тому інструментарії, який є сьогодні, єдине, що ми можемо робити, це боротися з монополією каналів інформації.

«Якщо ми хочемо рухатися далі, то треба перезасновувати суспільний договір, яким, наприклад, є конституція США або Декларація про права людини», - сказав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум 2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Він триває з 9 по 14 листопада. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн-марафону.