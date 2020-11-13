В інформаційному просторі релігію замінила політична пропаганда – експерт

Захист інформаційної ідентичності людини в умовах інформатизації суспільства, що зростає, - один з важливих аспектів безпеки. Реальний вплив мають ті сили, які контролюють інформаційні потоки, останнім часом – це політичні сили.

Про це заявила головний редактор Euromaidan press Аля Шандра на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«За моїми спостереженнями в сучасному суспільстві місце релігії зайняли політичні ідеології. Ми бачимо політичну популяризацію в США та інших країнах. Люди настільки розділені, наче сповідують свою політичну релігію. В цьому процесі інформація має ключову роль, вона дозволяє ще більше поляризувати суспільство. Сама по собі інформація – це просто потік, але владу має той, хто контролює цей потік, той хто визначає, яка інформація потрапляє до нас чи в певне коло людей. Ця людина може контролювати картину світу, яку вони бачать, а далі визначає те, як вони поводяться. Це ключова основа інформаційних маніпуляцій Росії», - заявила Шандра.

На її думку, такі маніпулятори створюють нову віртуальну реальність, яка відрізняється від реального світу, аби керувати свідомістю людей, змушувати приймати рішення на догоду маніпулятора.

Одним з таких чинників дезінформації можуть бути блогери, яким платять, щоб вони поширювали певні думки. Відрізнити, хто з них дійсно висловлює свої думки і репрезентує реальну точку зору, а хто є просто інструментом – складно.

Ботів можна відрізнити інструментально. Це вид регуляції зовнішнього втручання, щоб відслідковувати механізми поширення дезінформації і на основі цього закривати, як це роблять Фейсбук і Твіттер, коли вони виявляють мережі ботів. «Із блогерами вже набагато складніше, а особливо в нашій українській системі, де важлива інформація лідерів думок і вони впливають на багатьох людей. Їх відрізнити нереально», - каже експерт.

Вона додає, що важко провести межу, чи це свобода думки, чи просто свавілля інформації. Висловлювання думки є фундаментом свободи слова демократичного суспільства. Але ці речі не тотожні, підкреслює експерт, адже «коли людина стає пропагандистом, не шукає сама правду, не переслідує правду, а просто намагається маніпулювати іншими наводячи неправдиві факти, вона, як і пропагандистські медіа, буде висвітлювати лише одну точку зору. Вона буде підбирати факти, щоб заохочувати свої послідовників створювати спотворену картину світу», - наголосила Шандра.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також захисту інформаційної ідентичності людини в умовах інформатизації суспільства, що зростає. Львівський безпековий форум проходить уже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн марафону.

Фото: investigator.org.ua