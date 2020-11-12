ГРУ РФ курувало проєкт Bonanza Media, що поширював фейки про MH17

ГРУ РФ курувало проєкт Bonanza Media, що поширював фейки про MH17

Розслідування
Укрінформ
Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) координувало діяльність медіапроекту Bonanza Media, який поширював фейки про малайзійський «Боїнг», збитий на Сході України в 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Bonanza Media - проєкт колишньої співробітниці телеканалу RT Яни Єрлашової і голландського блогера Макса ван дер Верффа, який просуває «альтернативні версії» катастрофи рейсу MH17. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Об'єднаної слідчої групи.

Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили біллінги дзвінків і листування Чебанова, надані їм хакерами, і дійшли висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової в "ЛНР" для зйомок фільму про катастрофу.

Крім того, Єрлашова погоджувала з Чебановим текст тизера до іншого фільму про MH17, а також статтю про судовий процес у справі про катастрофу.

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У лютому 2020 рік Bonanza Media опублікувало закриті матеріали кримінальної справи про катастрофу MH17, після чого речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вони підтверджують російську позицію з приводу катастрофи «Боїнга» про те, що російський «Бук» не збивав літак. Насправді ж в опублікованих документах таких тверджень не було.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада в Нідерландах проходить чергове судове засідання у справі про збитий літак рейсу МН17, слово має сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори реагують на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово в суді протягом трьох днів.

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Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Окружний суд Гааги почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в березні 2020 року. Очікується, що слухання по суті розпочнуться в 2021 році.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на стороні "ДНР".

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