Захист ГРУшника Пулатова досі не оглянув реконструкцію МН17 - суд просять призначити дедлайн

Нідерландські прокурори під час судового засідання у справі МН17 наголосили, що захист одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, досі не призначив свого експерта і не відвідав реконструкцію збитого літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Відтак обвинувачення просить суд призначити крайній термін огляду відтвореного корпусу літака. Також, на думку нідерландських прокурорів, захист Пулатова не конкретизував мету допитів експертів, які вивчали трагедію МН17. Прокурори наголосили, що було детально викладено докази, чому було відхилено версію про вибух всередині літака, надано роз’яснення щодо експертиз та допитів фахівці. Тож, на їхню думку, немає потреби допитувати експертів та фахівців.

Обвинувачення наголосило, що треба відхилити запити адвокатів Пулатова щодо допитів експертів. Зокрема, у звіті про вивчення слідів вибуху на фрагментах МН17 чітко вказано, що дослідження було обмежено тим, що фрагменти довго пролежали на місті трагедії і потім довго транспортувалися. Тому допит щодо цього конкретного звіту, за словами обвинувачення, не має сенсу. А також підкреслили, що під час слухань у жовтні звертали увагу захисту на проведені дослідження щодо порівняння знайдених франментів з ракетою. І вся ця інформація була детально викладена у звіті. Нідерландські прокурори зазначили, що запити захисту про допит експертів не конкретизовані, і вони фактично намагаються дізнатися інформацію, яка вже є в матеріалах справи.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 12 листопада, у суді слово має сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори реагують на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово у суді впродовж трьох днів.

Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у цій справі, а також заново дослідити усі докази. Адвокати запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова. Своєю чергою сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати інших решту обвинувачених - Гіркіна, Дубинського та Харченка.

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У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".