Захист обвинуваченого ГРУшника у справі МН17 вимагає розкрити свідків

Адвокати одного з чотирьох обвинувачених у справі МН17 - підполковника-спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова просять розкрити дані про свідків, які захист вважає важливими і хоче допитати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Представники Пулатова наполягають на допиті свідків запуску ракети. Також захист Пулатова хоче вивчити метадані телефонів усіх свідків, щоб зрозуміти де вони перебували в момент трагедії. Захист також пропонує відшукати фермера, якому належить поле, звідки, за версією обвинувачення, був здійснений запуск ракети “Бук”.

Також захист Пулатова заявляє, що за словами їхнього клієнта, той нічого не чув, хоча за висновками експертів пуск ракети з комплексу “Бук” має бути чутно за 5 кілометрів.

Серед вимог захисту росіянина - допитати сепаратистів, які за словами Пулатова в момент збиття МН17 були поруч з ним на відстані 3 кілометрів від місця звідки, за словами прокурорів, була запущена ракета "Бук. А ще вивчити оригінали супутникових знімків, допитати фотографа, який зробив фото сліду у небі ракети "Бук" та нідерландського блогера, який називає фото фейком.

(Нідерландський блогер разом з російською журналісткою Яною Єрлашовою, яка раніше працювала на телеканалі RT, роблять фільми про МН17, у яких намагаються поставити під сумнів офіційну версію слідства. І саме їхні роботи російська пропаганда крутить під будівлею судового комплексу “Схіпхол”».

Захист Пулатова наполягає, що якщо навіть суд вирішить, що МН17 знищив “Бук”, то питання полягає в тому чи має до цього стосунок їхній клієнт, який заперечує свою причетність. Також, на думку захисту, Пулатов міг діяти в рамках самооборони й в такому випадку навіть його причетність до трагедії не є злочином.

Після виступу захисту, прокуратура має озвучити свою позицію щодо клопотань адвокатів Пулатова.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.