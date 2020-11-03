Кулеба: Настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що попри певні політичні маневри винуватців у збитті МН17, настання відповідальності за цей злочин неминуче.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це дипломат заявив у ході відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів)

Зазначається, що глави МЗС обговорили розвиток подій в рамках судових процесів у Нідерландах та у міжнародних судових інстанціях та обмінялися думками щодо виходу Російської Федерації з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

“До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче”, – зазначив Кулеба.

Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, кримінальний процес у справі МН17 перебуває на стадії досудового розгляду.

До 3 листопада захист Олега Пулатова мав надати свої остаточні запити щодо додаткового розслідування. Під час сьогоднішнього засідання на них може відреагувати нідерландська прокуратура. Очікується, що суд також сьогодні прийме рішення щодо цих клопотань.

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У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що попри певні політичні маневри винуватців у збитті МН17, настання відповідальності за цей злочин неминуче.

Фото: mfa.gov.ua