ЄС та США закликають Росію повернутися до переговорів щодо MH17

Євросоюз та США закликають Росію повернутися до переговорів за участю Австралії, та Нідерландів щодо розслідування катастрофи літака рейсу MH17 на Донбасі.

Відповідні заяви були виголошені під час засідання Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ЄС закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та РФ щодо збитого літака рейсу MH17. Через понад шість років від цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують на справедливість", - йдеться у заяві делегації Євросоюзу при ОБСЄ.

У ЄС також запевнили у підтримці усіх зусиль щодо встановлення істини відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

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Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор також закликав Росію повернутися до тристороннього переговірного формату.

"Дозвольте мені запропонувати швидкий і простий крок для Росії, щоб відновити добру волю та відродити дух Гельсінського заключного акта: продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами… Ми щиро погоджуємося з Євросоюзом - а також Швейцарією, Канадою та іншими, хто виступав тут сьогодні, - що після понад шести років після цієї трагедії 298 жертв та їх найближчі родичі заслуговують на справедливість", - заявив Гілмор.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що Росія припиняє участь у тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами щодо розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі. При цьому відповідальність за зрив консультацій російська влада покладає на офіційну Гаагу.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого в небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил РФ, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це ексофіцер ФСБ, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".