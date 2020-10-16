Лідери ЄС закликають Росію повернутися до консультаційної групи щодо MH17

Європейські лідери, які зустрічалися у Брюсселі 15-16 жовтня, закликали Російську Федерацію продовжити участь у тристоронніх переговорах за участю Австралії, Нідерландів та Російської Федерації стосовно збиття рейсу МН17.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у резолюції саміту, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Європейська Рада закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами і Російською Федерацією стосовно збиття рейсу MH17. Після більш ніж шести років після цієї трагічної події 298 жертв та їх близькі родичі заслуговують на правосуддя. Європейська Рада підтримує всі зусилля із встановлення правди, правосуддя та відповідальності, відповідно до положень резолюції Ради Безпеки ООН 2166», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, вчора МЗС Росії заявив про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи малазійського літака рейсу MH17 на Донбасі, та звинуватив Нідерланди у «недружніх діях» щодо РФ.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого в небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".