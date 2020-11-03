Суд у справі МН17 заслухав запис свідчень обвинуваченого «ГРУшника»

У Нідерландах під час судового засідання у справі МН17 суд передивився відеозапис зустрічі з адвокатами у Росії одного з чотирьох обвинувачених, «ГРУшника» Олега Пулатова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Пулатов ще раз заявив, що не визнає себе винним у збитті рейсу МН17. За його словами, у день трагедії він нібито займався новою технікою, яка прибула до бойовиків. Водночас Пулатов підтвердив, що у записах перехоплень розмов бойовиків у день, коли над окупованим Донбасом був збитий літак рейсу МН17, є його голос.

Також Пулатов поскаржився, що через звинувачення у справі МН17, він не може влаштуватися на роботу, вільно пересуватися, а також йому «докучають запитаннями» щодо його участі у справі.

Сторона обвинувачення попросила надати повну версію відео для ознайомлення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Нідерландах триває чергове засідання суду у справі МН17.

До 3 листопада захист Олега Пулатова мав надати свої остаточні запити щодо додаткового розслідування. Під час сьогоднішнього засідання на них може відреагувати нідерландська прокуратура. Очікується, що суд також сьогодні прийме рішення щодо цих клопотань.

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У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.