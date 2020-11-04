Справа МН17: адвокати обвинуваченого просять допитати бойовика Цемаха

Захист одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова, підполковника-спецпризначенця ГРУ - просить допитати бойовика Володимира Цемаха щодо трагедії МН17, який говорив слідству, що не бачив “Бук” у Сніжному.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, де у судовому комплексі “Схіпхол” проходить чергове судове засідання у справі МН17.

"Цемах має знати більше про “Бук”, бо він займався ППО Сніжного", - сказала нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова.

Також адвокати Пулатова хочуть поставити додаткові питання свідкам, які запевняють, що бачили “Бук” та контактували з бійцями 53-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони російських збройних сил. А ще допитати користувачів соцмереж, які повідомляли про “Бук”. Також захист прагне допитати представників Bellingcat, які проводили розслідування щодо збиття МН17, у якому використовували фото, відео та вказували геолокацію.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 7 вересня 2019 року передала Росії фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжному на Донбасі. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 було зарезервовано судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Кримінальний процес усе ще перебуває на стадії досудового розгляду. Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.