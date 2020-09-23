Єрмак назвав “австралійським фейком” інформацію про “хабар від росіян за Цемаха”

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав інформацію щодо нібито надання йому хабара за відстоювання інтересів Росії в Україні, у тому числі в питанні обміну фігуранта справи про збиття літака MH17 Володимира Цемаха, "австралійським фейком".

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Новий день – новий фейк. Сьогодні взагалі фантастичний – "анонімний австралійський", - зазначив Єрмак.

Він заявив, що як використовували колись фантазію про "іспанського диспетчера Карлоса", так тепер придумали "анонімного співробітника спецслужб Австралії".

"Супер. За обідом чи за вечерею регулярно йому дзвонить хтось з України та цікавиться новинами про "велику зраду". Напевно, самі розуміли, як карикатурно це виглядатиме, тому й додали вигадку про 40 мільйонів доларів хабаря. Чому тільки 40? І чому мільйонів, а не мільярдів? І точно долари не австралійські?" - зазначив Єрмак.

Він додав, що "приплели ще й Цемаха, якого, раптом хтось забув, слідчі з Нідерландів допитували в Україні. З ним були виконані всі необхідні слідчі дії, про які просили відповідні європейські представники".

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Керівник ОП переконаний, що без фейків зовсім складно, бо потрібно постійно зберігати високий градус "зради", особливо перед виборами.

Водночас він заявив, що раніше "намагалися хоча б конструювати якісь історії, нехай і з логічними нестиковками, не без претензій на екранізацію, з елементами примітивної логіки", а тепер, за його словами, вже й це зайве.

"Просто беремо з російських джерел продукти їхньої пропаганди та поширюємо в Україні. Як стовідсотковий доказ. Трошки, правда, додаючи своїх фантазій", - зауважив Єрмак.

Водночас він підкреслив, що якщо хтось поширює російські вкиди, явно намагаючись посилити напругу в Україні, то саме вони й працюють на Росію, - "свідомо чи несвідомо, за гроші чи безоплатно".

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Разом з тим очільник ОП звернувся до так званих "замовників чергового фейку": "Ані фейками, ані чимось іншим ви не зіштовхнете нас зі шляху до встановлення миру на українських умовах і реального повернення всіх наших тимчасово окупованих територій під контроль України. Я робитиму все, що в моїх силах, щоб досягти результату – мир виключно на українських умовах і в інтересах моєї держави".

Єрмак зазначив, що бачить, як підіймається "чергова хвиля чорного піару", і запевнив, що розуміє, кому це вигідно.

Він побажав всім включати критичне мислення, читаючи черговий пост або статтю, цілком і повністю побудовану на свідченнях "анонімних джерел", та додав, що історія розставить все по місцях.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію нібито з журналістського розслідування, у якому автор з посиланням на дані "співробітника австралійських спецслужб на умовах анонімності" повідомила, що Єрмак нібито орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар близько 40 млн дол. "за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі – і в питанні обміну Цемаха".

Україна 7 вересня 2019 року передала Росії фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжному на Донбасі. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.