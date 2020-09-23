ОП закликає політиків не тягнути російські фейки до офіційних документів

Офіс Президента закликає політиків не привносити російські пропагандистські вкиди до офіційного документообігу, а журналістів - пам’ятати про можливе їх використання "джерелами" задля своїх інтересів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві ОП.

"Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть "підтвердити" виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави переконані, що з розвитком електронних ЗМІ культура роботи з інформацією суттєво змінюється, стають дедалі важливішими швидкість публікації, емоційне забарвлення, яке полегшує сприйняття повідомлень аудиторією, а також вміння подати інформацію через певного героя – чи то журналіста, чи то громадського діяча.

Водночас, за інформацією ОП, у результаті цього інформаційний простір набагато легше корумпується задля поширення брехні й ворожої пропаганди.

"Фейки завжди дуже швидкі порівняно з правдою. Агітація завжди дуже емоційна й досягає більшої аудиторії, ніж чесний аналіз. Медійні герої завжди додають до своїх розповідей художні деталі, які спотворюють навіть окремі правдиві факти, якщо вони є в таких повідомленнях", - зазначається в заяві.

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Водночас в ОП наголосили, що під час гібридної війни це стає особливою загрозою.

"Навіть не працюючи безпосередньо з російськими спецслужбами, деякі українські діячі де-факто відтворюють пропагандистську лінію Росії в Україні, поширюючи відповідні фейкові повідомлення", - розповіли в Офісі Президента.