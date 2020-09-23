ОП закликає політиків не тягнути російські фейки до офіційних документів

ОП закликає політиків не тягнути російські фейки до офіційних документів

Укрінформ
Офіс Президента закликає політиків не привносити російські пропагандистські вкиди до офіційного документообігу, а журналістів - пам’ятати про можливе їх використання "джерелами" задля своїх інтересів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві ОП.

"Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть "підтвердити" виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави переконані, що з розвитком електронних ЗМІ культура роботи з інформацією суттєво змінюється, стають дедалі важливішими швидкість публікації, емоційне забарвлення, яке полегшує сприйняття повідомлень аудиторією, а також вміння подати інформацію через певного героя – чи то журналіста, чи то громадського діяча.

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Водночас, за інформацією ОП, у результаті цього інформаційний простір набагато легше корумпується задля поширення брехні й ворожої пропаганди.

"Фейки завжди дуже швидкі порівняно з правдою. Агітація завжди дуже емоційна й досягає більшої аудиторії, ніж чесний аналіз. Медійні герої завжди додають до своїх розповідей художні деталі, які спотворюють навіть окремі правдиві факти, якщо вони є в таких повідомленнях", - зазначається в заяві.

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Водночас в ОП наголосили, що під час гібридної війни це стає особливою загрозою.

"Навіть не працюючи безпосередньо з російськими спецслужбами, деякі українські діячі де-факто відтворюють пропагандистську лінію Росії в Україні, поширюючи відповідні фейкові повідомлення", - розповіли в Офісі Президента.

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