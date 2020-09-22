Єрмак обіцяє скоротити видатки на Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв, що видатки на ОП на наступний рік скоротять в процесі опрацювання проєкту закону про державний бюджет у парламенті.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Вважаю неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи. Всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Зокрема, видатки на Офіс Президента будуть скорочені в процесі опрацювання законопроєкту в парламенті", - зазначив Єрмак.

Водночас він нагадав, що тиждень тривають активні дискусії щодо проєкту державного бюджету на наступний рік, і заявив, що його вразило найбільше "вкрай безвідповідальні намагання окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави".

Так, за його словами, урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки на майже 21 млрд грн, і всього передбачено 267 млрд грн.

"Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 млрд грн, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 млн грн. Однак інші показники в проєкті держбюджету цілком виправдані", - пояснив керівник ОП.

Він зауважив, що фінансування додається у наступному році Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки. Крім того, за його даними, на 10,8% буде збільшене фінансування Державної прикордонної служби.

Єрмак переконаний, що гібридна агресія завжди комплексна, щоб зупинити її, потрібно залучати не лише звичну військову силу, а й увесь арсенал безпеки, який виконує не менше завдань, ніж армія.

"Якщо подивимося на видатки в Росії на безпеку, а отже, і на можливі загрози для України, то побачимо там відсутність будь-якої економії. Це означає, що Україна повинна вирівнювати свої можливості захищатися", - підкреслив керівник Офісу глави держави.

Він зауважив, що сектор оборони та безпеки – цілісний, у ньому кожен елемент має своє значення для захисту державності, тому, на думку Єрмака, не можуть бути в інтересах України заклики скоротити видатки на цей сектор або на його частину.

Водночас очільник ОП розповів, що у проєкті держбюджету передбачено збільшення видатків і на ДСНС, нагдавши, що повені та лісові пожежі в цьому році повинні були переконати всіх українських політиків у тому, що не можна економити на рятувальниках.

Він переконує, що збільшення видатків для ДСНС викликає критику, бо управління ДСНС здійснюється через систему Міністерства внутрішніх справ, "і тому зручно маніпулювати в телеефірах, що й ці гроші йдуть на МВС".

"Хочу закликати всіх українських політиків не перебирати з піаром, дискутуючи про бюджетні видатки на оборону й безпеку. Спробуйте знайти собі щось інше, не важливе для захисту державності й мирного життя, щоб заробити передвиборчі бали", - додав Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента у проєкті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і становитиме 1 млрд 269,1 тис. грн.

Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.