Дезінформація не є феномен медіа, це є спецоперації – Золотухін

Сфера інформації кардинально змінилася, відколи там з’явилися величезні кошти. В ній з’явилися неконвенційні гравці, спецслужби, що поширюють дезінформацію. І вона має бути заборонена.

Таке переконання висловив засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін на Львівському безпековому форумі, що відбувається з 9 по 14 листопада в онлан-форматі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В контексті дискусії про демократичність чи недемократичність журналістики і медіа було б добре, якби ми подумали про саму економіку поширення інформації. В останні 10-20 років сутність продуктів і послуг у світі кардинально змінилася саме через те, що у вартості послуг і продуктів дуже серйозно зросла частка інформаційного донесення, частка впливу на потенційних споживачів з точки зору інформації, поширення реклами. І саме через те, що інвестиційна привабливість сфери інформації кардинально змінилася, там з’явилися величезні кошти, яких до того там не було», - сказав Золотухін під час вебінару «Інформаційний Перл Гарбор попереду – як зрозуміти загрози і їх наслідки».

Як приклад він навів той факт, що за 2 тижні передвиборчої кампанії в минулому році тільки офіційно Фейсбук повідомив в своїй бібліотеці реклами, що на неї було витрачено 3,2 млн доларів, це кошти, що включають, в тому числі, неконвенційні витрати.

«Абсолютно кардинально змінилася політекономія сфери просування інформації, тому що вона стала пріоритетною в сенсі поширення через інвестиції, через витрачання грошей. Як тільки там з’явилося більше грошей, там з’явилися неконвенційні автори, неконвенційні гравці. Для мене це спецслужби. І я постійно звертаю увагу співбесідників, що дезінформація – це не є феномен медіа, це не є феномен сфери поширення інформації. Дезінформація – це є спеціальні операції, які є прерогативою спецслужб, військових формувань і розвідок розвідувальних органів», - зазначив експерт.

Він зауважив, що дезінформація не може одночасно бути журналістикою, тому що ми тоді не зможемо розрізнити, де журналіст, а де пропагандист, тобто дезінформатор.

«Якщо ми вважаємо, що дезінформація – це частина роботи спецслужб, то ми можемо її описати і ми можемо її заборонити як шкідливу і небезпечну для світу діяльність і застосувати конвенційність», - акцентував Золотухін.

Експерт додав, що «якщо медіа бреше, то це не медіа», і про це вже заявлено в декількох європейських документах.

«Таке медіа не має права на існування в демократичному світі. І коли ми це усвідомимо, нам буде набагато легше вибудовувати хоча б кордони навколо такого явища. Тобто те, що є медіа, ми будемо захищати в контексті свободи слова. Те, що не є медіа, ми будемо переслідувати кримінально і конвенціями», - пояснив він.

Водночас Золотухін порівняв термін «конвенційні медіа» з терміном «конвенційна зброя».

«Конвенційна зброя - це товари, які підлягають контролю з точки зору міжнародних договорів. І неконвенційна зброя – це засоби, що залишаються поза міжнародним регулюванням, як, наприклад, кібератаки, тому що у міжнародному праві немає такої платформи, яка би обмежувала держави у використанні кіберзброї», - зазначив Золотухін.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум 2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн-марафону.