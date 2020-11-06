Потураєв вважає, що за системну дезінформацію треба притягувати до відповідальності

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає за необхідне зафіксувати в законодавстві поняття «дезінформація» і притягувати до відповідальності тих, хто використовує її системно.

Таку думку Потураєв висловив у новому випуску програми "Код безпеки" на телеканалі "ДІМ" з ведучою Тетяною Поповою, передає Укрінформ.

Зокрема, у відповідь на запитання ведучої, що може бути державною правильною відповіддю у боротьбі з дезінформацією, глава профільного парламентського комітету сказав: "Державною правильною відповіддю було б дійсно зафіксувати поняття «дезінформації» і притягувати до відповідальності тих, хто використовує її системно. Це досить легко встановити. Тому що один раз - це помилка, а тричі - це вже система. Ми все це прекрасно знаємо з повсякденного життя. Тому якщо ми бачимо, що хтось, не будемо зараз говорити, - блогер, журналіст, системно просуває хибні повідомлення, хибні дезінформуючі наративи, то до таких суб'єктів повинні застосовуватися санкції на державному рівні. Я в цьому абсолютно переконаний".

"Але це має бути чітко прописано, щоб ще раз не створити ситуацію, що ми заради боротьби за свободу запроваджуємо якусь інформаційну диктатуру", - вважає Потураєв.

Він акцентував на тому, "що це перший випадок, коли ми перебуваємо в стані інформаційної війни, і це неконвенційна війна. Це не та війна, коли лінія фронту, коли стріляють, коли бомблять, коли ти просто забороняєш все, вводиш військову цензуру тощо. Це по-іншому. Це вільний світ, це світ відкритий, демократичний, який не хоче обмежувати базові громадянські права і свободи, в першу чергу право на свободу слова і право на свободу медіа, свободу журналістів. І як же тоді протистояти очевидній інформаційній війні? Тобто насправді всі, і ми в тому числі шукаємо працюючі інструменти".

Потураєв зазначив, що в Міністерстві культури та інформаційної політики наразі розвиваються програми з підвищення медіаграмотності, а їх неможливо буде реалізувати без залучення громадськості, - йдеться як про структуровані суспільні організації, так і про громадянські ініціативи, необов'язково формалізовані. "Це не працює без суспільства, без максимального залучення проактивних громадських груп. Знову-таки - це доведено тими країнами, де це хоч якось зрушило з мертвої точки. Цьому ж може послужити закон про медіа, який, на жаль, поки що зустрічає велику протидію", - сказав він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді в липні зареєстрували доопрацьований законопроєкт «Про медіа» (№ 2693-д).