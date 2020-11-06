Протидіяти дезінформації необхідно, не порушуючи права і свободи - Потураєв

Протидіяти дезінформації необхідно таким чином, щоб не порушувати базові права і свободи.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у новому випуску програми "Код безпеки" на телеканалі "ДІМ" з ведучою Тетяною Поповою.

Зокрема, на запитання ведучої "Що етично, а що неетично у протидії «мові ненависті» і дезінформації?" Потураєв сказав: "Тут не про етику має йти мова. Взагалі, як каже мій добрий знайомий, кращий соціальний психолог України Олег Володимирович Покальчук, мораль - це те, як ви хотіли б, щоб до вас ставилися люди, а етика - це те, як ви самі вважаєте за потрібне ставитися до інших людей. Але це - точно не про закони, це ось зовсім не про це. Насправді є загальна декларація прав і свобод людини і громадянина, ухвалена ООН. Є відповідно прописані українською Конституцією розділи про базові права і свободи. Слід просто дотримуватися цих документів, які є для нас основними, і виписувати норми протидії таким чином, щоб не порушувати базові права і свободи. Це не про етику, це про закони".

Водночас Потураєв зазначив, що на словах ця відповідь «дуже проста, але на практиці реалізація цієї відповіді складна». «Весь цивілізований світ шукає те, з чого ми починали: яким же чином давати адекватні діючі відповіді на це питання так, щоб не ставити під загрозу базові основні права і свободи людини і громадянина", - сказав голова парламентського комітету.

За словами Потураєва, "дезінформація - форма комунікації, яка спрямована на обман, і наслідком цього обману є дезінтеграція суспільства в цілому, дезінтеграція тих самих соціальних груп".

При цьому він переконаний, що дезінформації необхідно протидіяти, бо зловмисна брехня може призвести до катастрофічних наслідків. "Вона може призвести до краху долі окремої людини або призвести до краху соціального ладу, навіть - до краху державності. Недарма дезінформацією, яка завжди було невід'ємною частиною пропаганди, користувалися держави під час воєн. Це інструментарій, який був відомий дуже давно. Цим активно користувалися ще стародавні єгиптяни, я мовчу про стародавніх греків. А вже як віртуозно використовували дезінформацію стародавні римляни - про це написано десятки книг, вони самі це з задоволенням писали. Тому - явище давнє, і якщо ти хочеш захищатися від цілеспрямованих, зловмисних зусиль з руйнування своєї державності, незалежності, соціальної стабільності - слід з цим боротися", - наголосив Потураєв.