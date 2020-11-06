Експрезидент Радіо Свобода розповів, як протистояти дезінформації

Експрезидент Радіо Свобода, викладач Колумбійського університету Нью-Йорка Томас Кент переконаний, що протистояти дезінформації можна, викриваючи її і представляючи позитивну інформацію.

Про це він сказав в новому випуску програми "Код безпеки" на телеканалі "ДОМ" з ведучою Тетяною Поповою, передає Укрінформ.

За його словами, дезінформація - це свідомо помилкова інформація; дезінформація означає, що насправді ви намагаєтеся створити хибне враження навмисно.

"Дуже важливо боротися з цією інформацією, тому що якщо дезінформація виграє, то вся світова структура інформації та достовірність інформації будуть зруйновані. А це - дійсно питання сприйняття світу навколо нас, якщо ви хочете неймовірного, якщо ви хочете повністю зруйнувати розуміння. Я вважаю, що боротися з цим необхідно, і є 2 способи боротьби: розкрити інформацію і представити позитивні розповіді. Людей не можна просто попросити не вірити у щось, їм потрібно дати повірити в щось інше", - вважає експрезидент Радіо Свобода.

За словами Кента, "найкраще насправді протистояти дезінформації, викриваючи її і представляючи позитивну інформацію".

"Я особисто не прихильник блокування неправдивої інформації, я знаю, що уряди можуть це робити, що вони намагаються це робити. Зазвичай буває, що неправдива інформація якимось чином потрапляє через соціальні мережі або Інтернет. Тому, я думаю, що більш доречно прийняти дезінформацію як фактор у нашому житті, наприклад, як погану погоду, і спробувати захистити себе і надати якусь альтернативу", - зазначив він.

На думку експрезидента Радіо Свобода, "альтернатива - це демократія, прогрес. Знову і знову ми спостерігаємо, що в одній за одною країні люди піднімаються за демократію, борються з корупцією, борються з авторитаризмом. Ми бачили це в багатьох країнах: Білорусь, Киргизстан, або десь ще. Здається, десь у нас є народні руху за демократію. Думаю, це тренд, світовий тренд".

За словами Кента, авторитарні режими покращують свої технічні можливості, щоб залишатися при владі за допомогою нових технологій відстеження, блокування Інтернету тощо. «Але в кінцевому підсумку, я не думаю, що уряди виживають завдяки репресивним технологіям. Вони виживають завдяки тому, що люди розуміють, що в їхніх особистих інтересах. І люди розуміють, що їхнім особистим інтересам не служить корупція і відсутність демократії. Іноді такі режими намагаються залякати людей, змушуючи думати, що тільки режим може їх врятувати. Але насправді авторитарний уряд ніколи не є відповіддю. І більшість людей не мріють жити в поліцейській державі, більшість людей не мріють про відсутність свободи слова", - зауважив він.

"Якась свобода, яку ви бачите на протязі всієї історії людства, ви спостерігаєте її в Біблії, всюди. Люди завжди боролися за свободу і можливість приймати власні рішення в житті", - переконаний Кент.