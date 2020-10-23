Україна є точкою відліку зіткнення демократії та олігархії – радник Байдена

Геополітична ситуація у світі нині визначається зіткненням ліберальної демократії й авторитарної олігархії, і Україну можна вважати точкою відліку у цьому протистоянні.

Про це заявив зовнішньополітичний радник віцепрезидента США Джо Байдена і колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер під час Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Геополітика у ХХІ столітті буде визначатися зіткненням ліберальних демократій з одного боку та авторитарних олігархій - з іншого. Це зіткнення двох тектонічних плит, яке відбувається у Східній та Центральній Європі. Певною мірою, Україна є точкою відліку такого зіткнення», - зауважив американський політик.

За його словами, таке зіткнення двох систем стало причиною війни у Грузії в 2008 році та в Україні у 2014 році, коли ліберальні демократичні реформи та перспектива Грузії приєднатися до НАТО та Угода про асоціацію з ЄС в Україні виявилися неприйнятними «червоними лініями» для авторитарного олігархічного режиму Кремля, який прагнув втримати обидві країни у сфері власних інтересів.

«Те, що ми зараз бачимо у Білорусі, – це останній приклад серйозного народного руху, який чинить опір авторитарній олігархії. Так було під час Революції троянд у Грузії, ви мали Революцію гідності в Україні, в 2018 році відбулася Оксамитова революція у Вірменії, антикорупційний рух поширився у Словаччині. І зараз ми бачимо цей демократичний рух у Білорусі. Всі ці рухи об’єднує одна річ – це національне та громадське пробудження. Вони дійсно роблять акцент на гідності особистості, на праві громадян обирати своїх представників, вирішувати майбутнє державної політики та орієнтацію власних держав», - сказав Карпентер.

Він зауважив, що нині протести проти авторитарної олігархії виникають у всій Центральній та Східній Європі, і саме у 2020 році настає вирішальний момент, оскільки такі рухи є вразливими. Адже навіть після демократичних революцій здорові сили можуть переживати регрес, натомість посилюють свій вплив сили реваншу. Кремль використовує «темні» гроші та дезінформацію для їх підтримки, щоб ці країни залишалися слабкими демократіями, якими легко маніпулювати.

«Зараз ми перебуваємо на вирішальному перехресті, як у Східній й Центральній Європі, так і в усьому світі. Навіть такі країни, як Сполучені Штати, не мають імунітету проти деяких олігархічних сил. Ми бачили політизацію правоохоронних органів, заповнення судової системи «своїми» представниками, клеймування незалежних медіа «ворогами народу», що ослабляло якість демократичних інституцій навіть у США. Ми це подолаємо, але в інших країнах демократичні інституції є більш вразливими. І зараз настав момент для поновлення єдності з боку Сполучених Штатів та їх європейських союзників і партнерів для підтримки демократичних рухів», - наголосив Карпентер.

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» в 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні з актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки в Європі та глобальної безпеки в світі.

Нинішній формат заходу передбачає прямі включення з Вільнюса, Копенгагена, Брюсселя, Вашингтона та інших міст.