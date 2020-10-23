Путін мріє розподілити світ по-новому – Яценюк

Світ має об’єднатися, аби разом протистояти авторитарним режимам, які прагнуть поневолювати вільні народи.

Про це заявив Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк на спеціальному Київському безпековому форумі, передає Укрінформ із посиланням на телеканал "Прямий".

“Або ми як вільний світ об’єднуємося і захищаємо наші цінності і стаємо сильні, або тоді диктаторські авторитарні режими стануть сильні і будуть поневолювати народи вільного світу”, – підкреслив політик.

У цьому контексті він навів приклад Білорусі, зауваживши, що білоруський народ як ніколи потребує підтримки.

“Боротьба України за свою свободу надихнула наших білоруських братів і друзів. Незважаючи на те, що авторитарний режим Лукашенка винищував все, що мало хоча б найменші паростки свободи, ця свобода все одно пробилась крізь бетон, яким Лукашенко намагався закатати Білорусь”, – заявив Яценюк.

Водночас, за його словами, кремлівський режим не змінив своїх планів щодо зміни світового порядку. “Путін поставив ключову мету – не просто відновлення Радянського Союзу. Мета Володимира Путіна – це відновлення тюрми народів. І в цю тюрму він хоче посадити український народ, грузинів, білорусів. Він мріє в цю тюрму посадити Балтійські країни. Він мріє про те, щоб розподілити по-новому світ”, - заявив експрем'єр-міністр України.

На його переконання, щоб протидіяти цьому, потрібна єдність.

“Тільки тоді, коли ми єдині, – ми сильні. Звертаюся з цим до всіх політичних сил в Україні і до наших західних партнерів за кордоном. Наша єдність, наша об’єднаність навколо принципів, наша боротьба – це і є формула успіху як України, так і вільного світу”, – підкреслив Яценюк.