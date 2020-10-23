Путін може ввести війська до Білорусі після виборів у Молдові – Данілов

Російська Федерація робить усе можливе, аби контролювати ситуацію в Білорусі, а після виборів в Молдові Путін може піти на військове вторгнення до Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу на спеціальному Київському безпековому форумі.

«Чи зможе білоруський народ отримати перемогу – дуже важко сказати. Російська Федерація буде робити все від неї залежне для того, щоб впливати на ці процеси. Вони впливали там постійно, вони впливали через економічні чинники. Зараз вони будуть розв'язувати питання в залежності від того, як буде розвиватися ситуація після 1 листопада - виборів в Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть у більш жорстку ситуацію піти і заходити військами на територію Білорусі. Це великий виклик безпосередньо для нашої країни, це великий виклик для Литви, для Польщі», - заявив Данілов, додавши, що постійно обговорює такий сценарій зі своїми колегами з Литви та Польщі.

Він також нагадав, що Росія ніколи не приховувала своє бажання повернути до сфери свого впливу Україну, Білорусь, Грузію та інші країни пострадянського простору.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві стартував спеціальний Київський безпековий форум, присвячений найактуальнішим проблемам миру і безпеки, які постали перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.