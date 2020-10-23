Білорусь намагається вирватися з пут Лукашенка, якого підтримує РФ – Шушкевич

Сьогоднішня Білорусь намагається вирватися з пут Лукашенка, якого підтримує російська влада, що бажає відновлення своєрідної Російської імперії.

Про це заявив перший голова Верховної ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич у ході прямого включення з Мінська під час Київського безпекового форуму у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішня Білорусь хоче вирватися з тих пут, які на неї одягнув Лукашенко і якого підтримує російська влада. Влада РФ намагається відновити імперію у вигляді Радянського Союзу – Російську імперію", - заявив Шушкевич.

За його словами, наразі як у Білорусі, так і в Росії немає демократії, і народи в цих країнах заздрять Україні, у якій влада переобирається.

"Влада в Україні переобирається, а в Росії ж фактично обнуляється строк, ще щось робиться. Іншими словами, головний принцип демократії – зміна керівників, після того, як вони не змогли себе проявити, – не дотримується", - сказав він.

Перший лідер незалежної Білорусі заявив, що Кремль надає величезну підтримку Олександру Лукашенку, який залишається при владі завдяки виборчим фальсифікаціям: "Вони (російська влада – ред.) підтримують владу у Білорусі, яка не обирається і вибори фальсифікуються".

За словами Шушкевича, білоруському народу вже все це набридло. Однак, чим завершаться нинішні протести у країни, поки складно сказати, оскільки підтримуваний Москвою режиму Лукашенка задіяв величезні ресурси для брутального придушення народних виступів.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві стартував спеціальний Київський безпековий форум, присвячений найактуальнішим проблемам миру і безпеки, які постали перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.