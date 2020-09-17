Всі випадки атак на журналістів мають бути розслідувані – Потураєв

Всі без винятку випадки нападів чи перешкоджання роботі журналістів мають бути розслідувані правоохоронними органами.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання», організованого в Укрінформі МКІП у співпраці з проєктом “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

«Такі випадки, коли журналісти стають жертвами атак, неважливо, чи вони пов’язані з розслідуванням корупції, або під час масових суспільно-громадських заходів, всі без винятку є неприпустимими, якого би медіа це не стосувалося, яких би журналістів це не торкалося. І наші головні зусилля мають бути сконцентровані у двох напрямках. По-перше, ми маємо не полишати жоден випадок перешкоджання або прямих нападів на журналістів поза увагою і тиснути на правоохоронні органи, щоби такі випадки ретельно розслідувалися і отримували належну правову оцінку», - підкреслив Потураєв.

Водночас він зазначив, що зараз в Україні існує достатньо розвинене законодавство, яке мало би гарантувати безпеку діяльності журналістів, їх особисту безпеку, безперешкодність роботи журналістів.

«На жаль, ми бачимо, що законодавство не завжди виконується, не завжди спрацьовує. З іншого боку, ми спостерігаємо дуже небезпечні тенденції в суспільстві – це тенденції суспільної поляризації, які призводять, на мій погляд, до того, що іноді журналісти тих медіа, які займають ту чи іншу суспільно-політичну позицію, стають жертвами інцидентів, можливо, цілеспрямованих провокацій, можливо, інцидентів, які відбуваються просто в природній ситуації напруженості і збільшення градусу суспільного несприйняття», - сказав голова комітету.

З іншого боку, за його словами, має продовжуватися робота для того, щоби медіа з усією громадською відповідальністю виконували, в першу чергу, свою соціальну функцію.

«Треба, щоб вони займалися не просуванням різних пропагандистських адженд, а саме були би «сторожовими собаками демократії», інформували би населення, добивалися того, щоб у суспільстві розвивалися критична думка, критичне мислення, здатність до того, щоб робити власні висновки, а не сприймати сліпо якісь меседжі, які нав’язуються тими чи іншими політиками або політичними силами. І нам є над чим працювати в галузі також медійного законодавства задля того, щоби крок за кроком позбавляти медіа, журналістів впливу власників на редакційну політику, можливості через власників для політичних маніпуляцій як медіа, так і журналістами», - зазначив Потураєв, додавши, що є вже відповідні напрацювання і законопроєкти, які отримали схвальні відгуки від європейських партнерів.

Щодо подальших законодавчих ініціатив він підкреслив, що профільний комітет РВ і МКІП відкриті для того, щоб разом з журналістською, медійною спільнотою напрацьовувати саме ті законодавчі ініціативи, які, на погляд журналістів і медійників, дозволять підвищити рівень захисту, рівень безпеки професії, рівень доступу до інформації.

Потураєв також поінформував, що в комітеті ВР створено робочу групу, яка почала працювати над тим, щоб зробити законодавство про доступ до публічної інформації ще більш дієвим та ефективним для журналістів і громадських діячів. Він закликав журналістів, медійників та експертів до продовження співпраці задля отримання бажаних результатів.

Як повідомляв Укрінформ, головна мета онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.

Під час дискусії учасники обговорять поточну ситуацію у сфері безпеки журналістів в Україні, стан розслідувань справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та спланують подальшу роботу у цій сфері.