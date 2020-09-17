Гендиректор Укрінформу: Коронакриза в рази підвищила відповідальність ЗМІ

Пандемія коронавірусу стала не найбільшим випробуванням для медіа, але в рази підвищила їхню відповідальність за достовірність інформації та дотримання журналістських стандартів.

Про це у виступі на відкритті конференції Європейського альянсу інформаційних агентств, яка мала відбутися у Києві, але через пандемію вперше за 64 роки існування організації проводиться онлайн, наголосив генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко.

«Коронавірус, як чутливий імпульс, переводить нас до відповідальності інформаційних агентств за достовірність інформації у широкому сенсі цього слова. І тут я б сформулював так: наші агентства мають стати червоним світлом для поширення паніки та фейків та довгим зеленим – аби завжди та за будь-яких обставин надавати якнайповнішу та достовірну інформацію про все, що турбує суспільство», - підкреслив Харченко.

За його словами, зараз відповідальність за кожну інформацію, коментар, публіцистичний виступ щодо коронавірусу зросли в рази. «В окремих випадках від дотримання журналістських принципів може залежати і здоров'я, і життя людини. Маємо бути дуже чутливими й прискіпливими до кожного слова, кадру й фото, які стосуються цієї теми», - зазначив гендиректор Укрінформу.

Він нагадав, що ще рік тому найболючішою загрозою для медіа вважався бурхливий розвиток соцмереж. «COVID-19 – не найстрашніше випробування для медіасфери за останні 10-15 років. Величезна перебудова нашого професійного цеху розпочалася після кризи 2008 року та у зв’язку з розвитком соціальних мереж. Не COVID-19 призвів до закриття численних видань та припинення виходу паперових ЗМІ», - зауважив Харченко. Водночас сама пандемія, як не парадоксально, не завдала помітного удару по засобах масової інформації, а радше навпаки. Як відомо, всілякі катаклізми, конфлікти, війни тільки підвищують інтерес до інформації, додав він.

На переконання гендиректора Укрінформу, коронавірус має навчити всіх, у тому числі й інформагентства, здатності бути готовими до нових, сьогодні абсолютно невідомих нам криз.

До Європейського альянсу інформаційних агентств входять понад 30 провідних інформагентств із країн Європи. Україна представлена в Альянсі Укрінформом.