Україна має ефективніше розслідувати справи з потерпілими журналістами - офіс РЄ

Заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко заявила, що необхідно підвищити ефективність розслідування справ, де потерпілими є журналісти.

Про це вона сказала під час онлайн-обговорення "Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання", організованого в Укрінформі МКІП у співпраці з проєктом “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

"В українському суспільстві виникають запитання щодо ефективності розслідувань та розгляду низки справ потерпілих українських журналістів. Найбільш резонансні справи це, звісно, справи Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе. Також є інша низка справ, які досі залишаються нерозслідуваними. Вони, можливо, стосуються менш відомих журналістів, але разом з тим важливість розслідування цих справ жодним чином не зменшується", - сказала Литвиненко.

Вона додала, що напади на журналістів є особливо серйозним порушенням прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини, оскільки вони шкодять не лише конкретним особам, але і позбавляють інших права отримувати інформацію, таким чином обмежуючи суспільний діалог, який лежить в основі демократичного суспільства.

Литвиненко сподівається, що онлайн-обговорення стане важливим заходом для покращення ситуації з безпекою журналістів в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що 16 вересня виповнилося 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе, і тема захисту журналістів за цей час не стала менш актуальною.

Головна мета заходу – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.

Під час дискусії учасники обговорять поточну ситуацію у сфері безпеки журналістів в Україні, стан розслідувань справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та спланують подальшу роботу у цій сфері.