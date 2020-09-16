Треба робити більше, щоб про Гонгадзе пам'ятали не лише журналісти - ОП

В Офісі Президента вважають, що потрібно робити більше для збереження пам'яті про Георгія Гонгадзе не тільки у професійному середовищі, але й в усьому суспільстві.

Також наголошують на важливості ретельніше стежити за дотриманням права журналістів на професійну діяльність, повідомляє Укрінформ з посилання на допис ОП у Фейсбуці.

В Офісі глави держави нагадали, що сьогодні на честь Героя України, засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе було встановлено меморіальну дошку на фасаді будівлі Національної спілки журналістів.

Меморіальну дошку виготовив скульптор Василь Маркуш з ініціативи Київської міської ради. Робота була погоджена з дружиною журналіста – Мирославою Гонгадзе.

"В Офісі Президента України вважають, що встановлення таких меморіалів є дуже знаковим і важливим – потрібно робити більше, щоб пам'ять про Георгія зберігалася не тільки у професійному середовищі, але й в усьому суспільстві. Крім того, необхідно більш пильно стежити за дотриманням права журналістів на професійну діяльність", - підкреслили в ОП.

Як повідомлялося, у середу, 16 вересня, виповнюється 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) - український журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Народився у Тбілісі. В Україні став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда", а вже через півроку, 16 вересня, журналіст зник.