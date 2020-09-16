Злочини проти журналістів мають бути ретельно розслідувані - посольство США

Незалежні засоби масової інформації є важливою частиною успішних демократій, тому злочини проти журналістів мають бути ретельно та швидко розслідувані, а винні у них покарані.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні до 20-х роковин зникнення Георгія Гонгадзе у Фейсбуці, яку озвучив радник з питань преси, освіти і культури Волтер Браунолер, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди. Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність. Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій", - сказав Браунолер.

Як повідомлялося, у середу, 16 вересня, виповнюється 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Востаннє його бачили 16 вересня 2000 року на бульварі Лесі Українки в Києві, коли він сідав у машину. Увечері наступного дня ЗМІ оприлюднили інформацію про його зникнення.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) - український журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Народився він у Тбілісі. В Україні став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

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Георгію Гонгадзе посмертно надали звання Героя України. У грудні 2008 року в Києві Гонгадзе, а також журналістам, які загинули при виконанні своїх службових обов’язків, встановлено пам’ятник. Іменем Гонгадзе назвали проспект у Києві та вулиці в інших містах України. Крім того, його ім’я викарбувано на скляній стіні в залі Меморіалу загиблим журналістам у Музеї новин у Вашингтоні.